Unbekannter Täter fährt im Neuburger Schwalbanger VW Golf an

Die linke Seite eines VW Golfs ist am Mittwoch am Schwalbanger beschädigt worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein schwarzer Golf ist am Mittwochnachmittag vor einer Apotheke am Schwalbanger angefahren worden. Wie die Polizei mitteilt, war das Auto dort im Zeitraum zwischen 13 und 18.30 Uhr geparkt. Als die Eigentümerin zu ihrem Auto zurückkehrte, stelle sie einen Schaden an der linken Fahrzeugseite fest.

Unfallflucht: Auto in Neuburg angefahren

Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Die Polizei Neuburg bittet um sachdienliche Hinweise zum Verursacher unter der Telefonnummer 08431/97700. (AZ)

