Unbekannter verkratzt Auto in Neuburg: Polizei sucht Zeugen

Ein Mann aus Rennertshofen parkt sein Auto in Neuburg, ein Unbekannter verkratzt das Fahrzeug. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Dienstag gegen 16.45 Uhr musste ein 25-jähriger Mann aus dem Gemeindebereich Rennertshofen feststellen, dass sein Auto mutwillig beschädigt worden ist. Dieses hatte er laut Polizeiangaben in den Morgenstunden des selbigen Tages am Wolfgang-Wilhelm-Platz in Neuburg abgestellt.

Neuburg: Unbekannter verkratzt Auto

Der Schaden in Form eines Kratzers an der hinteren, linken Fahrerseite dürfte sich auf circa 1000 Euro belaufen. Die Polizei Neuburg bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 08431/6711-0. (AZ)