Unbekannter versucht in Neuburger Firma einzubrechen

In einer Firma in Neuburg startet ein Unbekannter einen Einbruchsversuch. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Unbekannter hat versucht, in eine Firma in Neuburg einzubrechen. Das teilte die Polizei mit. In den frühen Morgenstunden des 1. Juni kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Firmengebäude in der Nördlichen Grünauer Straße in Neuburg. Gegen 1.40 Uhr versuchte der bislang unbekannte Täter erfolglos, sich durch Aufhebeln eines Fensters Zugang zu den Räumlichkeiten der Firma zu verschaffen.

Zeugen wurden aufgrund lauter Geräusche auf den Einbruchsversuch aufmerksam und verständigten die Polizei. Trotz eingeleiteter Fahndung konnte der Täter unerkannt flüchten. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0. (AZ)