Unbekannter will in Blumengeschäft einbrechen: Polizei sucht Zeugen

Ein unbekannter Täter hat versucht, in ein Neuburger Blumengeschäft einzubrechen.

Ein Unbekannter will in ein Neuburger Blumengeschäft einbrechen. Doch er scheitert an einer massiven Eisentüre.

Im Zeitraum von Dienstag, 18.30 Uhr, bis Mittwoch, 8 Uhr, hat ein unbekannter Täter versucht, sich Zutritt zu einem Blumengeschäft in der Neuburger Weinstraße zu verschaffen. Die massive Eisentür konnte der Täter laut Polizei jedoch nicht überwinden. An der Tür entstand ein Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuburg unter Telefon 08431/6711-0 entgegen. (AZ)

