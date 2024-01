Unbekannter zerkratzt Auto in Neuburg über 42 Zentimeter

Ein Unbekannter hat in Neuburg einem Auto einen 42 Zentimeter langen Kratzer zugefügt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum vom 25. Januar um 22.30 Uhr bis 26. Januar um 12.30 Uhr wurde an der Berliner Straße in Neuburg ein geparkter BMW beschädigt. An dem Auto wurde die Motorhaube auf einer Länge von 42 Zentimeter verkratzt. Eine Unfallflucht kann ausgeschlossen werden, so die Polizei. Die Schadenssumme beträgt circa 1000 Euro. Die Polizei Neuburg bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 08431/6711-0. (AZ)

