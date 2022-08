Unbekannter zerkratzt in Neuburg mehrere Autos

Ein Unbekannter hat mehrere Autos in Neuburg zerkratzt. Betroffen sind Fahrzeuge einer bestimmten Praxis.

Zwischen 19. Juli und 1. August hat ein bislang unbekannter Täter beziehungsweise Täterin, nach bisherigem Kenntnisstand, drei Fahrzeuge in Form von Kratzern beschädigt. Die Autos standen laut Polizei zum Tatzeitpunkt auf einem öffentlichen Parkplatz in der Münchener Straße in Neuburg und befinden sich jeweils im Besitz von Mitarbeiterinnen einer dort ansässigen Praxis.

Autos in der Münchener Straße in Neuburg zerkratzt

Durch die Taten entstand bisher ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei Neuburg bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 08431/6711-0. (AZ)