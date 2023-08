Unbekannter zersticht alle Reifen an geparktem Auto

An einem Auto in Neuburg hat ein Unbekannter vier Reifen zerstochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Wochenende haben Unbekannte an einem geparkten Fahrzeug alle vier Reifen zerstochen. Wie die Polizei Neuburg mitteilt, war der Ford Focus in der Münchener Straße 99 geparkt. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein spitzer Gegenstand verwendet. Der Schaden beläuft sich auf etwa 600 Euro. Die Polizei in Neuburg bittet um Zeugenhinweise. (AZ)