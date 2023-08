Unbekannter zersticht zwei Reifen an einem Auto in Neuburg

Ein Neuburger merkt während der Fahrt, dass sich sein Auto kaum noch lenken lässt. Wie sich herausstellt, hat ein Unbekannter zwei Reifen an seinem Wagen zerstochen.

Ein 68-jähriger Neuburger hat am Sonntag gegen 19.30 Uhr während der Fahrt mit seinem Auto von der Luitpoldstraße zum Längenmühlweg in Neuburg bemerkt, dass sich sein Fahrzeug nur schwerfällig lenken lässt. Er blieb laut Polizei unverzüglich auf einem Parkplatz stehen und überprüfte sein Fahrzeug. Hierbei stellte er fest, dass sich in beiden Reifen der rechten Fahrzeugseite keine Luft mehr befand - diese waren platt.

Reifen an einem Auto in Neuburg zerstochen

Eine Nachschau in einer Werkstatt ergab, dass beide Reifen offensichtlich von einem bis dato unbekannten Täter mit einem Gegenstand mutwillig zerstochen wurden. Der dadurch entstandene Schaden beläuft sich auf circa 400 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neuburg unter der Rufnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)