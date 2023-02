Neuburg

vor 17 Min.

Unbeschreiblicher Abend im Birdland Jazzclub Neuburg

Plus Der Auftritt von Camille Bertault und David Helbock im Birdland Jazzclub in Neuburg stand wegen eines abgesagten Flugs auf der Kippe. Es wäre ein Jammer gewesen, wenn er ausgefallen wäre.

Von Thomas Eder Artikel anhören Shape

Es gibt Konzerte, da fehlen einem die Worte, da bleibt einem der Mund offen stehen und das Glas Wein auf dem Tisch beinahe unberührt. So geschehen am rußigen Freitag im gut besuchten Birdland Jazzclub in Neuburg. Beinahe hätte der Auftritt der bezaubernden französischen Sängerin Camille Bertault und dem smarten österreichischen Tastenvirtuosen David Helbock wegen einem abends zuvor abgesagten Flug aus Paris auf der Kippe gestanden. Zu unser aller Glück konnte der unbeschreibliche Abend jedoch in letzter Minute gerettet werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen