Und schon wieder franst der Teppich an der PWS

Für den umstrittenen Bodenbelag ist immer noch keine Lösung gefunden. Das Landratsamt ist auf Vorschläge des Hersteller angewiesen.

Der fehlerhaft verlegte und empfindliche Teppichboden an der neuen Paul-Winter-Realschule beschäftigt nach wie vor Hersteller wie Landratsamt. Eigentlich sollte bereits eine praktikable Lösung vorliegen, wie die Flecken entfernt und die Schnittstellen dauerhaft ordentlich verklebt werden können. Doch bislang konnte das Problem nicht behoben werden, wie in der Sitzung des Kreis-Bauausschusses am Donnerstag bekannt gegeben wurde.

Wie berichtet, entpuppt sich der ausgewählte Teppich als wenig resistent gegenüber Flecken. Schon kleinste Spritzer von Getränken oder Tintenpatronen setzen sich sichtbar auf der Oberfläche fest. Darüber hinaus wurde der Teppich beim Verlegen falsch bearbeitet - mit der Konsequenz, dass die Schnittstellen nach kürzester Zeit ausfransen. Der Hersteller hat daraufhin in einem der Klassenzimmer die beschädigten Stellen ausgebessert. Das Ergebnis: Die Nahtstellen lösen sich bereits wieder auf.

Paul-Winter-Schule Neuburg: Teppich ist nur einer von 140 Mängeln

Im Zuge der Mängelbeseitigung kann das Landratsamt nun nichts weiter tun, als abzuwarten, welche weiteren Lösungsmöglichkeiten der Hersteller vorschlägt. Man warte auf entsprechende Vorschläge, hieß es aus dem Bauamt. Die Situation sei natürlich alles andere als zufriedenstellend.

Bei der Schuleröffnung der PWS standen auf der Mängelliste rund 140 Positionen. Ein Großteil von ihnen ist bereits abgearbeitet. Doch nach eineinhalb Jahren gibt es immer noch Fehler - oder schon wieder neue. So wie beispielsweise Schranktüren, die sich verzogen haben. Werner Widuckel (SPD) sieht jetzt den Bauausschuss in der Pflicht, die Abarbeitung der Mängel im Blick zu behalten. 43,6 Millionen Euro hat die Schule gekostet, "da müssen wir uns ordentlich um das Projekt kümmern".

