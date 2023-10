Mehrere Unfälle am neuen Radweg: Opfer schaltet Anwalt ein

Hallo und guten Tag,

in Neuburg D gibt es als Autofahrer 2 große Hindernisse einmal der Stadtbus und dann die Fahrradfahrer.

Ich weiß nicht was schlimmer ist. Fahren Sie mal am Schwalbanger einem Bus oder einem Fahrrad hinter her.

Am Dienstag ist mir z.B. beim Musikhaus ein Trupp Fahrradfahrer 6-8 Leute incl. Frauen vom Musikhaus kommend über den Fußgängerüberweg gefahren und am neuen Radweg habe ich auch noch keinen "blinken" gesehen.

meine Sicht der Dinge

mit freundlichen Grüssen



Antworten Melden