29-Jährige in Neuburg im Parkhaus von Auto überrollt

In der Einfahrt zu einem Neuburger Parkhaus ist eine junge Frau aus Rennertshofen vom Auto überrollt und schwer verletzt worden. Sie schwebt in Lebensgefahr.

Ein folgenschwerer Unfall mit einer schwer verletzten Fußgängerin als Folge ist am Mittwochvormittag in einem Parkhaus in Neuburg geschehen. Die 29-Jährige aus Rennertshofen wird derzeit auf der Intensivstation des Klinikums in Ingolstadt versorgt. Sie liegt im Koma. Wie genau es zu dem Unglück kam, ist laut Polizei Neuburg am Donnerstagmittag noch weitgehend ungeklärt.

Der Unfall ereignete sich am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr im Parkhaus Adlerstraße. Ein 64-Jähriger aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen fuhr in die Abfahrt ein und erreichte das untere Parkdeck. Dann muss alles schnell gegangen sein, denn an Details erinnert sich der Autofahrer wohl nicht mehr. Der Mann fuhr auf der Suche nach einem Parkplatz nach rechts um die Kurve und hörte nach eigenen Angaben ein Rumpeln. Er stieg aus und entdeckte die junge Frau unter seinem Auto liegend. "An weiteres kann sich der Mann nicht erinnern", erklärt Polizeihauptkommissar Robert Wüstenberg auf Nachfrage. "Deshalb ist weitgehend unklar, wie die Frau von dem Auto so unvermittelt auftauchte und schließlich erfasst wurde."

Junge Frau liegt nach Unfall in Parkhaus-Tiefgarage in Neuburg im Koma

Klar ist nur: Die junge Frau aus Rennertshofen ist von dem Auto überrollt und dabei lebensbedrohlich verletzt worden. Mit dem Krankenwagen wurde sich ins Klinikum nach Ingolstadt gebracht, wo sie wegen innerer Verletzungen auf der Intensivstation versorgt wird. Sie liegt im Koma und auch am Donnerstagmittag war ihr Gesundheitszustand weiter unverändert.

Um die genauen Umstände des Unfalls zu klären, hat die Polizei Neuburg bereits am Mittwoch einen Gutachter hinzugezogen. Er soll nun analysieren, wo sich die Frau im Parkhaus aufgehalten hat und an welcher Stelle sie von dem Auto erfasst worden ist. Im Raum steht wohl auch, ob sie sich möglicherweise gerade gebückt hatte, als der Wagen um die Ecke bog.

Die Nutzung des Parkhauses selbst war während der Zeit der Unfallaufnahme nicht eingeschränkt. Der Schaden am Fahrzeug des Unfallfahrers wird von den Beamten auf etwa 2000 Euro geschätzt. (AZ)