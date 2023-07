Unfall an Kreuzung in Neuburg: Zwei Autos krachen mitternachts zusammen

Weil ein Autofahrer die Vorfahrt missachtet, krachen in der Nacht auf Montag an einer Kreuzung in Neuburg zwei Autos zusammen. Die drei Beteiligten kommen ins Krankenhaus.

Zwei Leichtverletzte, eine mittelschwer verletzte Person und rund 12.000 Euro Gesamtschaden: Dies ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Montagmorgen um 0.15 Uhr an der Kreuzung Münchener Straße und Ostendstraße in Neuburg ereignet hat.

Laut Polizei befuhren ein 21-Jähriger und sein 19-jähriger Beifahrer, beide aus Neuburg, mit einem Auto die Ostendstraße in Fahrtrichtung Münchener Straße. Der 40-jährige Geschädigte aus Neuburg befuhr mit seinem Auto die Münchener Straße stadtauswärts. Als der 21-Jährige in den Kreuzungsbereich einfuhr, übersah er den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Geschädigten. Zu diesem Zeitpunkt war die Ampel ausgeschaltet. Für den jungen Mann galt „Vorfahrt gewähren“. Es kam zum Zusammenstoß zwischen der Fahrzeugfront des jungen Mannes und der linken Fahrzeugseite des Geschädigten.

Unfall in Neuburg an der Kreuzung Münchener Straße und Ostendstraße

Der 21-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Er erlitt eine Platzwunde an der Stirn und ein Schleudertrauma. Sein 19-jähriger Beifahrer wurde mittelschwer verletzt - er erlitt eine Gehirnerschütterung und ein Schleudertrauma und war offenbar durch den Aufprall für kurze Zeit bewusstlos. Lebensgefahr bestand für ihn nicht. Der Geschädigte wurde leicht verletzt. Er klagte laut Polizeiangaben über Schmerzen an Arm und Auge, zudem zog auch er sich ein Schleudertrauma zu. Alle Drei wurden mit dem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Am Auto des 21-Jährigen wurde die Fahrzeugfront in Höhe von etwa 5000 Euro beschädigt. Der Wagen des 40-Jährigen wurde an der Fahrzeugfront und der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Sachschaden wird mit rund 7.000 Euro angegeben. Beide Fahrer standen laut Polizei nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln. Vor Ort war die Feuer Neuburg mit 16 Einsatzkräften, zwei Rettungswagen, der Einsatzleiter des Rettungsdienstes und ein Notarzt eingebunden. Die Polizei Neuburg ermittelt wegen einer fahrlässigen Körperverletzung. (AZ)