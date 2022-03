Unfall an Neuburger B16-Ampel: 18.000 Euro Schaden

An der B16-Ampelanlage zur St.-Andreas-Straße in Neuburg ist es zu einem Auffahrunfall gekommen. Es entstand ein Schaden von rund 18.000 Euro.

Am Mittwochmorgen gegen 7.25 Uhr ist es auf der B16 bei Neuburg zu einem Auffahrunfall mit rund 18.000 Euro Sachschaden gekommen. Laut Polizei musste eine 62-Jährige aus dem Karlshulder Bereich an der Ampelanlage zur St.-Andreas-Straße verkehrsbedingt bremsen, was ein 27-Jähriger aus dem nördlichen Neuburger Landkreis zu spät bemerkte und auffuhr.

Unfall auf B16 in Neuburg

Verletzt wurde niemand. Das Fahrzeug des 27-Jährigen musste abgeschleppt werden. (nr)