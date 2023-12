Bei Rot über die Ampel: Vier Menschen auf der B16 verletzt

Bei Nebel und winterlichen Straßenverhältnissen hat es am Dienstagabend auf der B16 bei Zell einen Unfall gegeben. Vier Personen sind verletzt.

Auf der B16 bei Zell hat es am Dienstagabend gegen 21 Uhr ordentlich gekracht. Wie die Polizei Neuburg am Mittwochmorgen mitteilt, wurden vier Personen verletzt. Die Zeller Kreuzung war teilweise für den Verkehr gesperrt, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Gegen 21.25 Uhr war ein 20-Jähriger aus dem Landkreis Pfaffenhofen mit seinem BMW von Neuburg in Richtung Ingolstadt unterwegs. An der Zeller Kreuzung fuhr er trotz roter Ampel weiter. In diesem Moment aber kam von rechts ein VW aus Richtung Karlshuld. Der Fahrer, ein 57-Jähriger, konnte nicht reagieren und krachte mit frontal in die rechte Seite des BMW.

Der Aufprall war so stark, dass der BMW erst rund 80 Meter nach der Kreuzung in einem Graben zum Stehen kam. Zum Unfallzeitpunkt herrschten Nebel und winterliche Straßenverhältnisse.

Unfall an der B16: Großaufgebot an Feuerwehrkräften im Einsatz

Die Polizei Schrobenhausen hat die Ermittlungen übernommen, da die Beamten aus Neuburg durch einen anderen Einsatz gebunden waren. Vor Ort waren zahlreiche Feuerwehrkräfte, die die Unfallstelle sicherten - unter anderem aus Weichering, Bruck und Neuburg.

Bei einem Unfall an der Zeller Kreuzung auf der B16 sind mindestens zwei Personen verletzt worden. Foto: Barbara Wild





An der Unfallstelle war der umfangreiche Blechschaden offensichtlich. Die Front des VW war komplett zerstört. Am BMW war die komplette rechte Seite demoliert.

Beide Fahrer und die Beifahrerinnen wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Im Auto des Unfallverursachers saß eine 21-Jährige aus Rennertshofen, im VW ein 58-Jähriger aus Karlshuld.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr leuchteten die Unfallstelle aus und regelten den Verkehr. (fene)

Für alle Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in der Region 10 (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen,- Eichstätt,- Pfaffenhofen a.d.Ilm und der kreisfreien Stadt Ingolstadt) abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: https://www.facebook.com/blaulicht.region10