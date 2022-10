Neuburg

Unfall auf B16 in Neuburg: Lkw stürzt die Böschung hinab

Auf der B16 am Neuburger Südpark ist ein Lkw die Böschung hinabgestürzt.

Auf der B16 am Neuburger Südpark stürzt ein Lkw die Böschung hinab. Die Bundesstraße ist in der Folge gesperrt, es kommt zu erheblichen Behinderungen in der Neuburger Innenstadt.

Auf der B 16 in Höhe des E-Centers am Neuburger Südpark ist am Mittwochnachmittag gegen 13 Uhr ein Lkw mit Anhänger die Böschung hinabgestürzt. Der mit Altreifen beladene Lastzug überschlug sich, der etwa 50-jährige Fahrer kam mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus. Unfall auf der B16 am Neuburger Südpark: Lkw stürzt Böschung hinab Der Schaden am Fahrzeug ist erheblich. Feuerwehren und Straßenmeisterei sperrten die Bundesstraße und leiteten den Verkehr um. Zeitweise kam es zu erheblichen Behinderungen in der Innenstadt. Die Bergung des Havaristen nahm mehrere Stunden in Anspruch. (rew) Nach dem Unfall auf der B16 am Südpark kam es in der Neuburger Innenstadt zu Behinderungen. Foto: Winfried Rein

