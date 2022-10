Neuburg

Unfall auf B16 in Neuburg: Lkw stürzt die Böschung hinab

Auf der B16 am Neuburger Südpark ist ein Lkw die Böschung hinabgestürzt.

Auf der B16 am Neuburger Südpark stürzt ein Lkw die Böschung hinab. Die Bundesstraße ist in der Folge gesperrt, es kommt zu erheblichen Behinderungen in der Neuburger Innenstadt.

Die Bundesstraße B 16 ist auf Höhe des Südparks aufgrund eines Verkehrsunfalls am Mittwochnachmittag aktuell und wohl noch bis gegen 18 Uhr komplett gesperrt. Gegen 12.45 Uhr war dort der 55-jährige Fahrer eines Sattelzuges aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt von Ingolstadt kommend in Richtung Donauwörth unterwegs und kam auf Höhe des Südparks aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend kam er auf dem Dach zum Liegen. Unfall auf der B16 am Neuburger Südpark: Lkw stürzt Böschung hinab Der Sattelzug war mit Altreifen beladen. Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst mit mittelschweren Verletzungen in das Krankenhaus Schrobenhausen gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von rund 100.000 Euro. Die B 16 ist aufgrund des Unfalls und der Bergungsmaßnahmen seitdem komplett gesperrt. Der Verkehr wird von der Straßenmeisterei umgeleitet. (rew) Nach dem Unfall auf der B16 am Südpark kam es in der Neuburger Innenstadt zu Behinderungen. Foto: Winfried Rein

