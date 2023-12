Neuburg

15:45 Uhr

Unfall auf dem Weg zur Schule: Kind fällt aus fahrendem Bus

Plus Während ein Schulbus durch Heinrichsheim fährt, öffnet sich unvermittelt eine Türe. Dahinter steht ein zehnjähriger Schüler, der auf die Straße stürzt. Wie konnte das passieren?

Ein zehnjähriger Bub aus Neuburg ist Dienstagvormittag in Heinrichsheim aus einem fahrenden Schulbus gefallen. Wie es dazu kommen konnte, wird im Augenblick noch von der Polizei untersucht. Dem Schüler geht es den Umständen entsprechend gut, beim Sturz aus dem Bus hat er sich den Arm verletzt.

Es war ein Linienschulbus der Firma Jägle, der die Kinder aus Heinrichsheim am Morgen in die Innenstadt zur Schule bringen sollte. Der Schulbus war wie immer brechend voll, weshalb Kinder auch auf dem Gang und auf den Zugangstreppen standen. Der zehnjährige Bub muss an der untersten Treppe des hinteren Eingangs gestanden haben, als der Bus an der Haltestelle an der Schulstraße losfuhr. Nur kurze Zeit später öffnete sich unvermittelt die Türe. Der Bub rutschte dabei aus und fiel aus dem fahrenden Bus.

