Unfall auf der B16 bei Feldkirchen: Zwei Autos prallen zusammen

Ein 19-Jähriger wollte bei Neuburg-Feldkirchen von der B16 abfahren, übersah jedoch ein entgegenkommendes Auto. So prallten die beiden Fahrzeuge zusammen.

Ein 19-jähriger Mann aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen befuhr mit seinem Audi die B16 aus Ingolstadt kommend in Richtung Donauwörth. An der Abfahrt Feldkirchen wollte er nach links von der B16 abfahren. Dabei übersah er laut Polizei eine 27-jährige BMW-Fahrerin, ebenfalls aus dem Landkreis, die ihm entgegenfuhr. Die junge Frau konnte den Unfall nicht mehr verhindern und fuhr dem Unfallverursacher in die rechte Fahrzeugseite.

Neuburg-Feldkirchen: Zwei Autos prallen auf der B16 zusammen

Glücklicherweise wurden die beiden Unfallbeteiligten nur leicht verletzt. An den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 23.000 Euro. Die Auf-/Abfahrt Feldkirchen war kurzzeitig gesperrt, der Verkehr wurde durch die Feuerwehr gelenkt. (nr)