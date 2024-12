Fahrer schläft am Steuer ein: Unfall auf B16 sorgt für Stau

Ein Zusammenstoß eines Lkw mit einem Auto am Mittwochmorgen hat in Neuburg für Behinderungen auf der B16 im morgendlichen Berufsverkehr geführt. Die Geduld vieler Autofahrer wurde auf die Probe gestellt. Der Unfall selbst lief zwar relativ glimpflich ab. Doch die Unfallstelle war schlecht passierbar. So kam es gegen 7.30 Uhr, pünktlich zum Berufs- und Schulverkehr zu kilometerlangen Staus.

Unfall auf der B16: Fahrer schlief am Steuer ein

Gegen 7 Uhr war ein Mann laut Angaben der Polizei Neuburg am Steuer seines Autos für einige Sekunden eingeschlafen und auf die Gegenfahrbahn gekommen. Dort krachte er gegen einen entgegenkommenden Transporter, der in Richtung Neuburg unterwegs war. Dieser musste später abgeschleppt werden.

Icon Vergrößern Am Mittwochmorgen hat es auf der B16 bei Neuburg gekracht. Foto: Barbara Wild Icon Schließen Schließen Am Mittwochmorgen hat es auf der B16 bei Neuburg gekracht. Foto: Barbara Wild

Der Fahrer erlitt einen Schock, weitere Verletzungen sind bisher nicht bekannt. Der Verkehr staute sich bis etwa 8.30 Uhr auf der B16 in beide Richtungen. BRK und Feuerwehr Neuburg sowie die Polizeistreife waren vor Ort gewesen.