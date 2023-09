Unfall auf der Grünauer Straße in Neuburg: Zwei Frauen verletzt

Wegen zu geringem Abstands sind zwei Autos in Neuburg kollidiert. Ein Wagen musste abgeschleppt werden.

Bei einem Auffahrunfall auf der Grünauer Straße in Neuburg sind zwei Frauen leicht verletzt worden. In den Morgenstunden am Donnerstag kam es im Bereich einer Ampel zwischen den beiden Autos zu dem Zusammenstoß, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Vermutlich aufgrund von zu geringem Abstand. Die 22-jährige Fahrerin im vorausfahrenden Auto zog sich leichte Verletzungen hinzu. Auch die 43-Jährige im Wagen dahinter zog sich leichte Verletzungen zu. Ihr Auto musste am Donnerstagmorgen abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. (AZ)

