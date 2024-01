Unfall: Auto schleudert auf den Parkplatz eines Autohauses

Zwei Autos sind bei einem Unfall in Neuburg zusammen gestoßen. Doch weil eines der Fahrzeuge schleuderte, ging noch ein Wagen eines Autohauses kaputt.

Am Freitagsabend gegen 17.45 Uhr war eine 52-jährige Autofahrerin aus Neuburg auf der Heideckstraße in Richtung St.-Andreas-Straße unterwegs. Dort übersah die Frau offenbar das Auto eines 62-jährigen Neuburgers, der in Richtung B16 fuhr. Auf der Kreuzung stießen beide Fahrzeuge zusammen, woraufhin das Auto der Frau auf den Parkplatz eines Autohauses geschleudert wurde.

Das Auto beschädigte bei dem Unfall ein Fahrzeug eines Autohauses

Dort beschädigte es laut Polizei ein abgestelltes Fahrzeug. Bei dem Unfall wurden beide Fahrer verletzt, die Frau kam laut Polizei mit diversen Prellungen ins Krankenhaus. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden, der Schaden an den drei Fahrzeugen beläuft sich auf rund 60.000 Euro. Im Einsatz war auch die Feuerwehr Neuburg, die die Unfallstelle absicherte und sich um ausgetretene Betriebsstoffe kümmerte. (AZ)

