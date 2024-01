Unfall bei Feldkirchen: Traktor und Auto stoßen frontal zusammen

Eine Neuburgerin übersieht beim Linksabbiegen einen Traktor. Die Fahrzeuge prallen zusammen, die Frau wird eingeklemmt. 26 Rettungskräfte im Einsatz.

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Traktor bei Feldkirchen wurde am Freitagabend eine Frau mittelschwer verletzt. Nach Angaben der Polizei missachtete eine 58-jährige Pkw-Fahrerin beim Linksabbiegen in Richtung Neuburg an der Donau die Vorfahrt eines Traktors. Die aus Neuburg stammende Frau war zuvor von der B 16 abgefahren und übersah beim Abbiegen die entgegenkommende landwirtschaftliche Zugmaschine. Es kam zur frontalen Kollision, wobei der Pkw der Neuburgerin erheblich beschädigt wurde und sie in ihrem Fahrzeug eingeschlossen war. Die Feuerwehr musste die Verletzte aus dem deformierten Wagen befreien.

Während der Rettungs- und Aufräumarbeiten war die Staatsstraße 2035 in Richtung Wagenhofen komplett gesperrt.. Foto: FFW Neuburg

Verkehrsunfall bei Feldkirchen: Autofahrerin und Traktorfahrer stammen aus Neuburg

Die Autofahrerin erlitt Verletzungen an den Beinen und wurde zur weiteren Behandlung ins Klinikum Ingolstadt gebracht. Der Schaden an ihrem Pkw beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Der 48-jährige Traktorfahrer, ebenfalls aus Neuburg, blieb unverletzt, allerdings wurde die Fronthydraulik seines Traktors mit einem Schaden von geschätzten 3000 Euro in Mitleidenschaft gezogen.

Ein Auto kollidierte mit einem Traktor, dabei wurde eine Person eingeklemmt. Die Person war ansprechbar und wurde von der Feuerwehr mit hydraulischem Rettungsgerät befreit. Foto: FFW Neuburg

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die Staatsstraße 2035 gesperrt. Die Feuerwehren aus Neuburg und Feldkirchen waren mit insgesamt 26 Einsatzkräften vor Ort, um die Unfallstelle zu sichern und die Verletzte zu retten. Während der Rettungs- und Aufräumarbeiten war die Staatsstraße 2035 in Richtung Wagenhofen komplett gesperrt. Auch die Ausfahrt B16-Feldkirchen wurde während des Einsatzes gesperrt. Fahrzeuge, die aus der Stadt kamen, mussten über die B16 umgeleitet werden. (AZ)