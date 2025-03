Unfall im Kreisverkehr Irgertsheim: Motorradfahrer stürzt nach Kollision

Im Kreisverkehr kurz vor Irgertsheim hat sich am 22. März gegen 13 Uhr ein Unfall ereignet. Das teilte die Polizei mit. Ein 60-jähriger Motorradfahrer und seine 59-jährige Mitfahrerin, beide aus dem Landkreis Pfaffenhofen, fuhren in den Kreisverkehr Irgertsheim von der Staustufe Bergheim her kommend. Eine 57-jährige Ingolstädterin, welche gerade aus Richtung Irgertsheim kam, übersah das Motorrad und fuhr in den Kreisverkehr ein, sodass es zum Zusammenstoß kam.

Motorradbeifahrerin nach Unfall im Kreisverkehr Irgertsheim verletzt

Bei dem folgenden Sturz zog sich die Mitfahrerin des Motorradfahrers eine Unterarmfraktur zu und wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus Neuburg gebracht, der Motorradfahrer und die Unfallverursacherin blieben beide unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein geringer Gesamtschaden von geschätzt 1100 Euro. (AZ)