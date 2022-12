Unfall im Neuburger Ostend: 19-Jährige wird verletzt

Im Neuburger Ostend ist es zu einem Unfall gekommen. Dabei wurde eine 19-Jährige verletzt.

Am Dienstag gegen 18.15 Uhr hat sich in Neuburg ein Unfall ereignet. Nach Angaben der Polizei fuhr eine 43-jährige Neuburgerin mit ihrem Auto auf der Berliner Straße in Richtung Sudetenlandstraße. Mit ihr im Auto saß die 19-jährige Tochter. Die Frau musste bei der Hausnummer 46 verkehrsbedingt anhalten, um den Gegenverkehr durchfahren zu lassen. Ein 67-jähriger Neuburger, der dort gerade ebenfalls in Richtung Sudentenlandstraße einbiegen wollte, bemerkte dies jedoch zu spät.

Unfall im Neuburger Ostend: 9000 Euro Schaden

Er fuhr mit seinem Auto in den wartenden Pkw. Hierbei wurde die Beifahrerin der Neuburgerin leicht verletzt und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 9000 Euro. Gegen den 67-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr eingeleitet. (AZ)