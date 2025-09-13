Icon Menü
Neuburg: Unfall in der Ingolstädter Straße: Autofahrer übersieht Frau auf E-Bike

Neuburg

Unfall in der Ingolstädter Straße: Autofahrer übersieht Frau auf E-Bike

Ein Autofahrer übersieht in der Ingolstädter Straße in Neuburg eine Pedelec-Fahrerin, und es kommt zum Zusammenstoß.
    Bei einem Unfall in der Ingolstädter Straße in Neuburg wurde eine Pedelec-Fahrerin verletzt.
    Bei einem Unfall in der Ingolstädter Straße in Neuburg wurde eine Pedelec-Fahrerin verletzt. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    In der Ingolstädter Straße in Neuburg hat sich am Freitag gegen 6.15 Uhr ein Unfall ereignet. Laut Polizei fuhr eine 62-jährige Frau aus Neuburg mit ihrem Pedelec den Rad- und Gehweg in der Ingolstädter Straße stadteinwärts. An der Kreuzung zur Hesselloher Straße wurde sie von einem 57-jährigen Autofahrer aus Neuburg übersehen und von dessen Wagen erfasst.

    Neuburg: 300 Euro Schaden nach Unfall in Ingolstädter Straße

    Die Frau stürzte und zog sich leichte Verletzungen hinzu, die vor Ort durch eine RTW-Besatzung ambulant behandelt wurden. Der Schaden beläuft sich auf rund 300 Euro. (AZ)

