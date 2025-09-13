Unfall in der Ingolstädter Straße: Autofahrer übersieht Frau auf E-Bike

In der Ingolstädter Straße in Neuburg hat sich am Freitag gegen 6.15 Uhr ein Unfall ereignet. Laut Polizei fuhr eine 62-jährige Frau aus Neuburg mit ihrem Pedelec den Rad- und Gehweg in der Ingolstädter Straße stadteinwärts. An der Kreuzung zur Hesselloher Straße wurde sie von einem 57-jährigen Autofahrer aus Neuburg übersehen und von dessen Wagen erfasst.

Neuburg: 300 Euro Schaden nach Unfall in Ingolstädter Straße

Die Frau stürzte und zog sich leichte Verletzungen hinzu, die vor Ort durch eine RTW-Besatzung ambulant behandelt wurden. Der Schaden beläuft sich auf rund 300 Euro. (AZ)