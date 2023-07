Unfall in Feldkirchen: Neuburger wird schwer verletzt

Eine Autofahrerin missachtet am Bachweiher die Vorfahrt und kracht in die Ape eines 35-Jährigen.

In Neuburg hat es am Dienstagabend einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Nach ersten Informationen der Polizei hat eine ortsfremde Autofahrerin einem 35-jährigen Mann, der mit einer Ape unterwegs war, am Bachweiher in Feldkirchen die Vorfahrt genommen.

Bei dem Zusammenstoß, der sich gegen 19 Uhr ereignet hat, wurde der Neuburger schwer verletzt. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. (AZ)