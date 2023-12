Unfall in Neuburg: Auto stößt mit E-Scooter zusammen

Ein Autofahrer übersieht in Neuburg einen Mann auf einem E-Scooter. Gegen den Unfallverursacher wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr ermittelt.

In Neuburg ist ein Auto mit einem E-Scooter zusammengestoßen. Laut Polizeiangaben befuhr am Freitag gegen 13.30 Uhr ein 39-jähriger Neuburger mit seinem Auto die Adalbert-Stifter-Straße und wollte nach rechts auf die Donauwörther Straße einbiegen. Hierbei übersah er offenbar einen 28-jährigen Neuburger mit seinem E-Scooter, der auf der Donauwörther Straße unterwegs war.

Unfall mit Auto und E-Scooter in Neuburg

Bei dem folgenden Zusammenstoß verletzte sich der 28-Jährige leicht und begab sich selbst in ärztliche Behandlung. Am Auto wurde die Frontstoßstange und die Motorhaube beschädigt, am Scooter entstanden Kratzer. Der Gesamtschaden beträgt insgesamt rund 2500 Euro, teilt die Polizei mit. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr gegen den Autofahrer eingeleitet. (AZ)