Unfall in Neuburg: Autofahrer übersieht 17-jährige Radlerin

Ein Autofahrer übersieht in Neuburg eine junge Radlerin und stößt mit ihr zusammen. Ein Rettungswagen bringt die 17-Jährige in die Klinik.

In der Fünzehnerstraße in Neuburg ist am Dienstagfrüh eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Laut Polizei war gegen 7.50 Uhr ein 50-jähriger Autofahrer aus Rennertshofen auf der Fünfzehnerstraße unterwegs und wollte zum Platz der Deutschen Einheit abbiegen. Dabei übersah er eine 17-jährige Radfahrerin aus Neuburg, die auf der Fünfzehnerstraße auf dem Gehweg fuhr.

Unfall in Neuburg: Radfahrerin wird verletzt

Bei dem Zusammenstoß zog sich die 17-Jährige leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte das Mädchen in die Klinik Neuburg. Der 50-Jährige blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro. (AZ)