Unfall in Neuburg: Beim Abbiegen einen Motorradfahrer übersehen

Bei dem Zusammenstoß Samstagnacht wurde ein junger Neuburger verletzt. Was passiert ist.

Ein Verletzter und 8000 Euro Sachschaden - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich Samstagnacht in der Schrannenstraße ereignet hat.

Unfall in Neuburg mit einem Motorradfahrer ging glimpflich aus

Wie die Polizei mitteilte, wollte gegen 23.30 Uhr ein 21-jähriger Audifahrer aus Neuburg von der Oskar-Wittmann-Straße nach links in die Schrannenstraße abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden 18-jährigen Motorradfahrer aus Neuburg. Bei dem Zusammenstoß wurde der Kradfahrer leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in das Krankenhaus Neuburg. An den beiden Fahrzeugen entstanden Sachschaden. (AZ)

