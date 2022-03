Unfall in Neuburg: Frau fährt Briefzustellerin an

Eine 41-jährige Neuburgerin übersieht beim Ausfahren aus einer Garage eine Briefzustellerin. Es kommt zum Unfall.

Am Mittwoch gegen 10.50 Uhr wollte eine 41-jährige Neuburgerin mit ihrem Fahrzeug aus einer privaten Tiefgarage auf die Johann-Strauß-Straße einfahren. Dabei übersah sie laut Polizei eine mit ihrem Fahrrad vorbeifahrende 40-jährige Briefzustellerin.

Unfall in Neuburg: Briefzustellerin verletzt

Es kam zum Zusammenstoß, die Radfahrerin kam hierbei zu Fall und verletzte sich. Sie wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 1050 Euro. (nr)