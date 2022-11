Unfall in Neuburg: Kind läuft einfach auf die Straße

Ein Kind ist in Neuburg einfach auf die Straße gelaufen. Eine Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Bei einem Unfall in der Theresienstraße in Neuburg ist ein Kind verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Ein zehnjähriger Junge aus Neuburg wollte die Theresienstraße am Dienstag gegen 16.32 überqueren. Hierfür nutzte er nicht die vorhandenen Überquerungsmöglichkeiten, sondern lief ohne auf den Verkehr zu achten über die Fahrbahn.

Die Warnrufe seiner Freunde kamen zu spät und der Junge wurde von dem Auto einer 31-jährigen Neuburgerin erfasst. Die junge Frau erkannte die Gefahrensituation zwar noch, konnte den Unfall aber trotz einer Gefahrenbremsung nicht mehr verhindern. Der Zehnjährige kam mit einer Verletzung am rechten Arm ins Krankenhaus Neuburg. (AZ)