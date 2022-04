Unfall in Neuburg: Motorradfahrer wird von Maschine geschleudert

Unfall in Neuburg: Ein Autofahrer hat einen Motorradfahrer erfasst. Der wurde von seiner Maschine geschleudert und verletzt.

Am Montag gegen 17.55 Uhr fuhr ein 47-jähriger Neuburger mit seinem Motorrad von der Heinrichsheimstraße kommend in den Kreisverkehr bei der Staatsstraße 2043 ein. Der Motorradfahrer wollte dann in nördliche Richtung weiter fahren. Im Kreisverkehr wurde der Zweiradfahrer von einem aus Rohrenfeld kommenden Auto am Heck erfasst.

Unfall in Neuburg: Motorradfahrer verletzt

Der Motorradfahrer wurde von seiner Maschine geschleudert, das Motorrad geriet unter das Auto. Der 47-Jährige wurde bei dem Sturz verletzt, er wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von rund 3500 Euro. (nr)