Unfall in Neuburger Kreisverkehr: 8000 Euro Schaden

Eine Frau missachtet an einem Kreisverkehr in Neuburg die Vorfahrt einer anderen Autofahrerin, weshalb es zum Unfall kommt.

Eine 28-Jährige aus Baden-Württemberg ist am Donnerstag um 19 Uhr mit ihrem Auto von der B16 kommend in den Kreisverkehr am Sehensander Weg eingefahren und hat hierbei die Vorfahrt einer 27-jährigen Neuburgerin missachtet, die mit ihrem Auto im Kreisverkehr fuhr. An den weiter fahrbereiten Fahrzeugen entstand nach Angaben der Polizei etwa 8000 Euro Schaden. (AZ)