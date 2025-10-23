Unfall in Neuburger Kreisverkehr: Autofahrer übersieht Radler

Ein 41-jähriger Radfahrer aus dem Kreis Neuburg-Schrobenhausen ist am Mittwochvormittag bei einem Verkehrsunfall in einem Kreisverkehr in Neuburg verletzt worden. Laut Polizei war gegen 9.40 Uhr ein 75-jähriger Autofahrer aus Neuburg Am Schwalbanger in Richtung Längenmühlweg unterwegs. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah er den 41-jährigen Radfahrer und erfasste ihn mit der Fahrzeugfront.

Unfall im Neuburger Schwalbanger

Der 41-Jährige kam dadurch zu Sturz und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den Mann in die Klinik Neuburg. Der 75-Jährige blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Gegen den 75-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. (AZ)