Unfall in Neuburger Kreisverkehr: Autofahrer übersieht Radler

Neuburg

Unfall in Neuburger Kreisverkehr: Autofahrer übersieht Radler

Ein 75-jähriger Autofahrer übersieht in einem Neuburger Kreisverkehr einen Radler und erfasst ihn. Der Mann muss daraufhin ins Krankenhaus.
    In Neuburg hat ein Autofahrer einen Radler erfasst.
    In Neuburg hat ein Autofahrer einen Radler erfasst. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Ein 41-jähriger Radfahrer aus dem Kreis Neuburg-Schrobenhausen ist am Mittwochvormittag bei einem Verkehrsunfall in einem Kreisverkehr in Neuburg verletzt worden. Laut Polizei war gegen 9.40 Uhr ein 75-jähriger Autofahrer aus Neuburg Am Schwalbanger in Richtung Längenmühlweg unterwegs. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah er den 41-jährigen Radfahrer und erfasste ihn mit der Fahrzeugfront.

    Unfall im Neuburger Schwalbanger

    Der 41-Jährige kam dadurch zu Sturz und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den Mann in die Klinik Neuburg. Der 75-Jährige blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Gegen den 75-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. (AZ)

