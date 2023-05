Unfall in Neuburger Tiefgarage: So geht es dem 29-jährigen Opfer

Der Unfall in einer Neuburger Tiefgarage stellt die Polizei weiter vor viele Fragen. So geht es dem Opfer mittlerweile.

Nach einem folgenschweren, aber zugleich rätselhaften Unfall in einer öffentlichen Neuburger Tiefgarage, bei dem eine 29-Jährige lebensbedrohlich verletzt worden ist, steht die Polizei weiter vor vielen Fragen. Der Ablauf des Unfalls sei nach wie vor unklar, sagt Polizeichef Heinz Rindlbacher auf Nachfrage dieser Redaktion. Neuigkeiten gibt es aber mittlerweile zum Gesundheitszustand des Opfers.

Wie berichte, war am vergangenen Mittwochvormittag bei der Einfahrt in das öffentliche Parkhaus unterhalb des Spitalplatzes ein Autofahrer mit einer Fußgängerin kollidiert. Der 64-jährige Mann aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen hatte in der Kurve am Ende der Einfahrt auf der Parkhausebene die 29-Jährige aus Rennertshofen erfasst und überrollt. Dabei wurde die Frau lebensgefährlich verletzt und mit inneren Verletzungen ins Krankenhaus nach Ingolstadt eingeliefert.

Unfall in der Tiefgarage: Gutachter muss Unfallhergang klären

Mittlerweile aber befinde sich die Rennertshofenerin nicht mehr in einem lebensbedrohlichen Zustand, so Rindlbacher. "Wir haben diese positive Nachricht aus dem Krankenhaus erhalten." Weiterhin mit dem Unfall befasst ist ein Gutachter, der den Hergang rekonstruieren soll. Das wird wohl einige Zeit in Anspruch nehmen.