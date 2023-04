Unfallflucht am Landratsamt in Neuburg: Polizei sucht Zeugen

Die Neuburger Polizei sucht die Zeugin eines Unfalls am Parkplatz des Landratsamtes. Dort wurde ein Auto angefahren.

Auf dem Parkplatz des Neuburger Landratsamtes hat sich laut Polizei ein Unfall ereignet. Am 11. April passierte im Zeitraum von 10.25 Uhr bis 11.30 Uhr der Vorfall in Form eines „Parkremplers“ auf dem Parkplatz des Landratsamtes Neuburg-Schrobenhausen. Der vermeintliche Unfallverursacher wurde durch eine bislang unbekannte Zeugin auf den Zusammenstoß aufmerksam gemacht und hinterließ eine Visitenkarte an dem anderen Fahrzeug. Die unbekannte Unfallzeugin wird gebeten, sich mit der Polizei Neuburg unter der Nummer 08431/6711-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)