Unfallflucht am Parkplatz

Ein blauer Ford Fiesta ist in Neuburg angefahren worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Das Auto einer Neuburgerin ist am Dienstag angefahren worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der blaue Ford Fiesta am Abend auf dem Parkplatz der Norma in Neuburg geparkt. Als die Besitzerin am nächsten Morgen zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie einen Schaden am rechten hinteren Kotflügel fest. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08431/67110. (AZ)