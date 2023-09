Unfallflucht am Südpark: Polizei sucht Zeugen

Eine Neuburgerin hatte ihr Auto auf dem Südpark geparkt. Nun ist es beschädigt. Wer hat etwas gesehen?

Zwischen Dienstag und Donnerstag parkte eine Neuburgerin ihren Pkw Suzuki in rot mehrmals auf verschiedenen Parkplätzen des Südparks in Neuburg. Nun ist das Fahrzeug an der vorderen rechten Stoßstange beschädigt, wobei eine Verkehrsunfallflucht nicht auszuschließen ist. Es entstand ein Sachschaden von rund 700 Euro, teilt die Polizei mit. Die Polizei Neuburg bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08431/6711-0. (AZ)