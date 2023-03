Unfallflucht in Neuburg: Polizei sucht Zeugen

Auf einem Parkplatz in Neuburg wird ein Auto angefahren, der Verursacher verschwindet. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Dienstag, zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr, ist am Parkplatz Schießhausstraße/Hadergasse in Neuburg ein geparkter grauer Audi A4 angefahren und beschädigt worden. Der bis dato unbekannte Unfallverursacher entfernte sich laut Polizei anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Unfallflucht in Neuburg: Audi am Parkplatz Schießhausstraße/Hadergasse angefahren

Zum Verursacher gibt es bislang keine Erkenntnisse. Die Polizei in Neuburg bittet um Zeugenhinweise. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. (AZ)