Unfallflucht: Unbekannter beschädigt Auto in Neuburg

Ein Unbekannter fährt in Neuburg ein Auto an und kümmert sich nicht um den Schaden. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Montagvormittag kam es zwischen 11 Uhr und 11.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Elias-Holl-Schanze in Neuburg. Ein bislang Unbekannter fuhr das geparkte Auto einer 33-Jährigen an und flüchtete anschließend, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0. (AZ)