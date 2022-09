Unfallrettung: Neuburger Feuerwehr vertritt Deutschland bei der WM

Die Freiwillige Feuerwehr Neuburg startet als deutscher Meister bei der World Rescue Challenge 2022 in Luxemburg. Welche Aufgaben auf die Neuburger warten.

Die Freiwillige Feuerwehr Neuburg macht sich diesen Mittwoch auf den Weg nach Luxemburg, um dort an der Weltmeisterschaft der Unfallrettung teilzunehmen. Die Einsatzkräfte rund um Kommandant Markus Rieß starten in ihrer Disziplin als einziger Vertreter Deutschlands und amtierender deutscher Meister – die Neuburger hatten Ende Mai als Gastgeber die bundesweite Rescue Challenge gewonnen. Nun messen sich die Feuerwehrler mit Dutzenden Teams aus der ganzen Welt, unter anderem aus Australien, Südafrika, Taiwan und Brasilien.

Nach der Eröffnung der Veranstaltung am Mittwochabend haben die Neuburger am Donnerstag zunächst frei. Die Zeit wird nicht für Sightseeing in der Stadt Luxemburg genutzt. Vielmehr wird man die Mitkonkurrenten beobachten und sehen, wie die anderen Rettungskräfte arbeiten, sagt Rieß. Und natürlich soll auch das Miteinander nicht zu kurz kommen.

Weltmeisterschaft der Unfallrettung: Feuerwehr Neuburg startet bei der World Rescue Challenge 2022 in Luxemburg

Am Freitag wird es dann ernst für die deutschen Meister. Um 15 Uhr steht die erste von insgesamt drei Disziplinen an. Die heißt „Complex“ – und der Name ist Programm. Die Helfer werden mit einem fiktiven Unfallszenario mit mindestens zwei beteiligten Fahrzeugen konfrontiert, und haben 30 Minuten Zeit, um die Verletzten zu retten. Am Samstag um 10.15 Uhr wartet eine zehnminütige Schnell-Disziplin, am Sonntag um 11.30 Uhr steht die 20-minütige Abschlussaufgabe an. Am Montag geht es zurück in die Heimat.

Wollen die Neuburger als deutscher Meister nun auch nach dem internationalen Titel greifen? Rieß bleibt bodenständig. „Wir wollen eine vernünftige Leistung bringen, und lassen uns überraschen, was herauskommt.“ Der Kommandant betont, dass man gegen absolute Top-Teams antritt, die sich das ganze Jahr auf einen solchen Wettkampf vorbereiten. Die Ehrenamtlichen aus Neuburg haben in den vergangenen Wochen rund ein halbes Dutzend Mal geübt, einschließlich eines Abschlusstrainings am Dienstagabend. „Wir können uns mit Sicherheit sehen lassen“, ist Rieß überzeugt. Er und seine Kollegen werden mit fast derselben Mannschaft antreten wie bei der deutschen Meisterschaft – mit einer Ausnahme. Ein Helfer ist verhindert, weil seine Frau hochschwanger ist. Dafür rückt eine junge Kraft ins Sechser-Team nach, berichtet Rieß.

Wer mit der Neuburger Feuerwehr mitfiebern möchte, kann die Wettkämpfe im Livestream verfolgen. Infos unter: www.wrc2022.lu

Lesen Sie dazu auch