Unfallschwerpunkt der B16 bei Neuburg soll entschärft werden

Plus Zu oft kracht es an der Kreuzung der B16 mit der Donauwörther Straße. Ein Gutachten soll nun drei Varianten vergleichen, wie der Unfallschwerpunkt umgestaltet werden kann.

Seit 2020 hat es an der Kreuzung der B16 mit der Donauwörther Straße in Neuburg mindestens sechs Unfälle mit teils Schwerverletzten gegeben. Zahlreiche Autos sind dort zusammengestoßen und es gab jede Menge Blechschaden. Im Oktober präsentierte das Staatliche Bauamt Ingolstadt eine neue Idee, wie der Unfallschwerpunkt entschärft werden kann. Die Vorbereitungen dafür sind jetzt angelaufen.

Wie Abteilungsleiter Holger Uslar erklärt, hat seine Behörde mittlerweile eine Planungsvereinbarung mit der Stadt Neuburg geschlossen. Die Donauwörther Straße ist schließlich der Zuständigkeitsbereich der Stadt und ein Umbau der Kreuzung würde also auch das Hoheitsgebiet der Kommune betreffen.