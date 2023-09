Unfallschwerpunkt in Neuburg: Wieder fünf Verletzte an der B16-Kreuzung

Am Sonntagabend kracht es am bekannten Unfallschwerpunkt in Neuburg. Eine junge Frau aus Harburg stößt frontal gegen ein anderes Fahrzeug. Fünf Personen sind verletzt.

Erneut hat es am Unfallschwerpunkt der B16 mit der Donauwörther Straße in Neuburg einen heftigen Unfall gegeben. Ein Großaufgebot an Rettungskräften eilte am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr an die Kreuzung, um die Verletzten zu versorgen und den Verkehr zu regeln. Wie die Polizei Neuburg am Montagfrüh mitteilt, wurden fünf Personen leicht verletzt, darunter ein dreijähriges Kind.

Der Unfall geschah gegen 18.30 Uhr. Eine 19-Jährige aus Harburg fuhr mit ihrem Opel Corsa von Donauwörth in Richtung Ingolstadt. Mit im Auto waren zwei Mitfahrer im Alter von 17 und 19 Jahren. Auf Höhe der Donauwörther Straße wollte sie in Richtung Neuburg einbiegen. Dabei übersah sie anscheinend das Auto einer Neuburgerin, die mit einem 37-Jährigen und einem dreijährigen Kind im Auto saß. Es krachte.

B16 bei Neuburg: Frau aus Harburg übersieht entgegenkommendes Auto

Der Aufprall war wohl enorm, denn an beiden Autos ist die Front zerstört. Der Wagen aus München kam in der angrenzenden Wiese zum Stehen. Der Opel der Harburgerin drehte sich um 180 Grad und blieb in der Mitte der Kreuzung zum Stehen.

Die Fahrerin und ihre Beifahrerin kamen mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus. Die 19-Jährige erlitt am linken Bein und am linken Schlüsselbein leichte Verletzungen. Die 17-jährige Begleiterin klagte über leichte Rückenschmerzen. Die 36-Jährige und ihre Begleiter wurden ebenfalls leicht verletzt. Sie erlitten Prellungen und Schürfwunden und wurden ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen abgeschleppt werden. Der Schaden wird mit etwa 14.000 Euro angegeben. Die auslaufenden Betriebsstoffe auf der Fahrbahn wurden durch ein Spezialfahrzeug entfernt, zu diesem Zeitpunkt musste die B16 kurzzeitig komplett gesperrt werden.

Die Unfallverursacherin muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Die Feuerwehr Neuburg war mit zwölf Mann vor Ort und auch Feuerwehr Straße mit fünf Mann. Die Ehrenamtlichen regelten den Verkehr und sperrten die Zufahrt der B16 in Richtung Donauwörth. Auch der Verkehr aus der Innenstadt musste umdrehen. Die Kreuzung war zeitweise nur einspurig zu passieren.