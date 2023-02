Unfallstatistik für 2022: Vier Tote und mehr Unfälle im Bereich Neuburg

Die Polizeiinspektion Neuburg zieht Bilanz für das Jahr 2022. Es ereigneten sich wieder mehr Verkehrsunfälle, vier davon nahmen einen tödlichen Ausgang.

Knapp 100 Verkehrsunfälle mehr als ein Jahr zuvor wurde 2022 im Bereich der Polizeiinspektion Neuburg aufgenommen. Davon ereigneten sich vier Verkehrsunfälle mit tödlichem Ausgang. Von den insgesamt 1694 Verkehrsunfällen im Jahr 2022 waren 1028 (2022: 1019) sogenannte Kleinunfälle/Wildunfälle. Bei den 545 Wildunfällen (574) wurden zwei Personen leicht und eine Person schwer verletzt. Im Bereich der PI Schrobenhausen gab es 2022 979 Verkehrsunfälle.

Wie bereits berichtet, verloren auf den Straßen im Bereich der PI Neuburg vier Menschen ihr Leben. Die Anzahl der Alkoholunfälle hat sich im Vergleich zum Vorjahr um zwei Unfälle auf jetzt 32 erhöht. Unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln (Drogen, Medikamente) wurden 2022 vier (zwei) Verkehrsunfälle verursacht. Unfallfluchten musste die Polizei Neuburg 301 (278) aufnehmen. Gut ein Drittel davon konnte geklärt werden. Die Zahl der Schulwegunfälle stieg im Jahr 2022 auf acht an und verdoppelte sich somit im Vergleich zum Vorjahr. Dabei wurden acht Personen leicht und ein Schüler schwer verletzt, als dieser mit seinem Rad auf das Heck eines verkehrsbedingt haltenden Pkw auffuhr.

Wie die Polizeiinspektion Neuburg feststellt, tragen viele Radfahrer nach wie vor keinen Helm

Unfälle, an denen Radfahrende (Fahrrad + Pedelec 25) beteiligt waren, ereigneten sich im Bereich der Polizeiinspektion Neuburg 119 (79). Bei etwas mehr als 15 Prozent der Unfälle waren Pedelec 25 beteiligt. Radfahrende waren bei 75 Unfällen die alleinigen Verursacher. Ohne Fremdeinwirkung zu Sturz kamen 48 Radfahrende. Bei 106 Unfällen wurden Personen verletzt, davon 28 schwer und 85 leicht. Leider, so teilt die PI Neuburg mit, habe festgestellt werden müssen, dass viele Radfahrende auf das Tragen eines Schutzhelmes immer noch verzichten. So hatten von den 28 Schwerverletzten 17 und von 81 leicht Verletzten 59 keinen Helm getragen.

Das Ranking bei den Unfallursachen wird angeführt von ungenügendem Sicherheitsabstand, gefolgt von Fehlern beim Abbiegen, Wenden, Rückwärtsfahren, Ein- und Anfahren und dem Nichtbeachten der Vorfahrt beziehungsweise des Vorranges. Im Dienstbereich der PI Neuburg wurden durch die Polizei 2022 insgesamt 202 Geschwindigkeitsmessungen mit mobilen Messgeräten durchgeführt. Hierbei wurden 1546 Verstöße geahndet. In 21 Fällen wurde ein Fahrverbot ausgesprochen. Negativrekordhalter war ein Autofahrer, der auf der B16 bei Weichering die erlaubte Geschwindigkeit um 111 km/h überschritten hatte. (AZ)

