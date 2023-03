Ungewöhnliche Mordfälle: Lesung aus Originalakten

Schauspieler Winfried Frey und Kriminalhauptkommissar Ludwig Waldinger laden zu einem spannenden Abend ins Neuburger Stadttheater. Dabei stehen Morde im Mittelpunkt.

Eine Lesung aus Originalakten des Staatsarchivs München ist am Samstag, 29. April, um 19 Uhr im Neuburger Stadttheater zu hören. Unter dem Titel "Mord in Bayern" geht es um ungewöhnliche Mordfälle zwischen 1920 und 1990. Dabei handelt es sich ausdrücklich nicht um fiktive Geschichten, sondern die blanke und ungeschminkte Wahrheit aus Originalakten. Präsentiert wird der spannende Abend von Schauspieler Winfried Frey und Kriminalhauptkommissar Ludwig Waldinger.

Winfried Frey, Schauspieler, krimi-erfahren, bekannt aus TV-Sendungen wie München 7, Tatort, Soko, Die Rosenheimcops, Komödienstadel, und vieles mehr ist auch Ehrenmitglied im Förderverein Staatsarchiv München. Wieder hat er in den Akten geschmökert und ist dabei auf ungewöhnliche Verbrechen gestoßen.

Lesung im Stadttheater Neuburg: Vom Mord an Walter Sedlmayer bis zum Sechsfachmord in Hinterkaifeck

Der Mord an Walter Sedlmayer, 1990, wird aus Aktensicht nach den Aussagen verschiedener Vertrauter des Volksschauspielers erläutert. Wahlweise wird die Akte Vera Brühne neu aufgemacht. Der damals spektakuläre Indizienprozess bietet Zweiflern heute noch Zündstoff, denn die verurteilte Täterin hat sich nie schuldig bekannt. Der Maiglöckchenmörder erzählt die Geschichte einer Dreiecksbeziehung, welche schließlich in einem Mord aus Liebe endet. Die mordende Bauernmagd brauchte während der NS-Zeit drei Anläufe, um ihren Geliebten endgültig von den Lebenden ins Totenreich zu buxieren. Nicht fehlen darf der ungeklärte Sechsfachmord an einer Bauernfamilie aus Hinterkaifeck.

Kriminalhauptkommissar Ludwig Waldinger, Pressesprecher des Bayerischen Landeskriminalamtes, stellt den historischen Verbrechen Delikte aus der Jetztzeit gegenüber, er spricht über Ermittlungsmethoden damals wie heute und beantwortet gemeinsam mit Frey Fragen aus dem Publikum. Mit Sicherheit ein spannender, aufschlussreicher und charmanter Abend, trotz des kriminalistischen Themas.

Karten sind erhältlich in der Tourist-Information, tourist@neuburg-donau.de, Telefon 08431/55400, im Bücherturm am Sèter Platz, über: www.eventim.de und an der Abendkasse. (AZ)