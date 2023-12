Ungewöhnlicher Unfall in Neuburg: Autos streifen sich am Außenspiegel

Zwei Autos sind in Neuburg so nahe aneinander vorbeigefahren, dass sie sich am Außenspiegel berührten.

Ein ungewöhnlicher Unfall hat sich in Neuburg am Samstagabend ereignet. Passiert ist er auf der Brücke der Alarmstraße über die Bahnlinie. Dort sind sich gegen 19 Uhr zwei Autos entgegengekommen und fuhren so nah aneinander vorbei, dass sie sich streifen.

Wie die Polizei Neuburg meldet wurde bei einem der Autos, einem VW Passat, der links Außenspiegel beschädigt. Der Fahrer hielt an und wendete nach der Kollision, doch der anderer Fahrer war schon weitergefahren. Der flüchtige Unfallbeteiligte war mit einem dunklen Ford C-Max unterwegs und fuhr von Zell kommend in Richtung Audigelände. An dem VW Passat entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. (AZ)

