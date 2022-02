Neuburg

20:15 Uhr

Ungewohnt ernst: "Die Partei" aus Neuburg kritisiert Corona-Spaziergänge massiv

Plus Die als Spaß-Partei bekannte „Die Partei“ schließt sich in Neuburg den Gegendemonstranten gegen die „Corona-Spaziergänge“ an – mit für die Partei ungewohnt ernsten Tönen.

Von Anna Hecker

Sie wollen Neuburg „entspazifizieren“. Was das genau bedeutet, machte die Satire-Partei „Die Partei“ am Montagabend deutlich, als sie sich parallel zu den sogenannten „Corona-Spaziergängern“ in der Neuburger Innenstadt positionierte. Unter dem Motto „Dumm gelaufen – Neuburg entspazifizieren“ trafen sich drei Mitglieder der Partei als Gegendemonstranten gegen die montäglichen Corona-Spaziergänge.

