Unikate und "Ascot": Hutschau "Mut zum Hut" startet am 8. September

Zum ersten Mal nach zwei Jahren findet die Hutschau "Mut zum Hut" und "Schmuck und Mode" wieder in Neuburg statt. Mehrere Modenschauen sind vom 8. bis 10. September geplant.

Es geht zurück zu den Wurzeln: Ein großes Banner am Neuburger Schloss kündigt bereits jetzt die größte Hutschau weltweit an, die wieder in ihrer Geburtsstadt stattfindet. "Mut zum Hut" fing einst mit wenigen Ausstellern an, mittlerweile kommen Modisten und kreative Köpfe aus der ganzen Welt. In diesem Jahr findet die Hutschau vom 8. September bis zum 10. September statt.

Jahr für Jahr wurde das Angebot bei der Hutschau größer. Mittlerweile wird der Begriff "Hutschau" dem beliebten Event kaum noch gerecht. Daher wurde die Veranstaltung auch durch den Zusatz "Schmuck und Mode" ergänzt. Neben den außergewöhnlichsten Hüten und eleganten Kopfbedeckungen werden längst auch filigrane Ketten, von Hand geschmiedete Ringe, bunte Schuhkreationen und zahlreiche andere Unikate angeboten.

In diesem Jahr gibt es gleich zwei Besonderheiten. Einerseits stellt Ute Patel-Mißfeldt eigene Unikate aus. Diese bemalten Gewänder werden einmalig den Besuchern präsentiert, bevor sie wieder im Privatfundus der Künstlerin aufbewahrt werden. So viel sei verraten: Die Unikate sind aus Seidenstoff und wurden von Patel-Mißfeldt mit feinsten Pinselstrichen gestaltet.

Hutschau "Mut zum Hut" startet am 8. September in Neuburg

Bei der zweiten Besonderheit handelt es sich um das Thema der großen Hutschau, das in diesem Jahr "Ascot" lautet. Die Hutmacher präsentieren dort Einzelstücke, die extra so entworfen wurden, dass man sie in Ascot tragen könnte. Die besten Modelle werden prämiert und die Modisten können unter anderem einen Stand bei der Hutschau 2024 gewinnen.

Die Hutschau wird am 8. September um 17 Uhr feierlich im Schloss eröffnet, Ende ist an diesem Tag um 21 Uhr. Am 9. September öffnet die Hutschau zwischen 10 Uhr und 20 Uhr, am 10. September von 10 Uhr bis 19 Uhr. Der Eintritt kostet am Tag 18,50 Euro, das Wochenendticket kann für 48 Euro gekauft werden. Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt. Weitere Informationen finden Interessierte unter www.mutzumhut.de/ im Internet.

