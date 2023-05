"Unmöglich": Unbekannter klebt Zettel an Neuburger Leerstände

Ein Unbekannter hat Leerstände in der Neuburger Innenstadt mit Zetteln beklebt. Das Stadtmarketing rätselt über die Hintergründe.

Ein Unbekannter hat Zettel an die Schaufenster von leer stehenden Geschäften in der Neuburger Innenstadt geklebt. Der mögliche Maischerz sei am Dienstagmorgen entdeckt worden, sagt Ilona Dischner, Leerstandsmanagerin beim Stadtmarketing, auf Nachfrage unserer Redaktion. Die Hintergründe sind aktuell unklar. "Wir wissen nicht, was dahintersteckt", betont Dischner.

Leerstände in Neuburg mit Zettel beklebt

Die Botschaft auf den Zettel lautet: "Leerstand? Kein Problem. Neuburg braucht Parkplätze. Hier entstehen Garagen." Was genau damit gemeint ist, ist den Verantwortlichen unklar. Das Stadtmarketing sei bemüht, zusammen mit den Eigentümern Lösungen für Leerstände zu finden und die Innenstadt zu beleben, betont Dischner. Die aktuelle Klebeaktion bezeichnet sie als "unmöglich". (ands)

